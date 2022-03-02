Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turu ertelendi

Bugün bir araya gelmesi beklenen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesinin ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 7. gününde devam ederken, bugün bir araya gelmesi beklenen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesi ertelendi. Rus haber ajansı TASS’a göre Rusya ve Ukrayna tarafları toplantının ileri bir tarihte düzenlenmesi konusunda anlaştı. Ukrayna’daki Rus saldırılarının sürmesi nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Oleksiy Arestovych’ten de konuya dair açıklama geldi. Arestovych, görüşmelerin tarihinin henüz belirlenemediğini, bu konuda Rus tarafıyla görüşmeleri sürdürdüklerini duyurdu.

İlk müzakere görüşmeleri 28 Şubat’ta yapılmıştı

İki ülkenin heyetleri Belarus’ta 28 Şubat’ta bir araya gelmiş, ilk tur görüşmeler yaklaşık 6 saat sürmüştü. Rusya heyetinin başındaki isim olan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, görüşmelerde ikinci turun yapılacağını ifade ederek, “En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz. Genel konumu tahmin edebileceğimiz belirli noktalar belirledik” demişti. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada ise, “Görüşmelerin asıl amacı ateşkesin derhal sağlanması ve Rus güçlerinin geri çekilmesi” ifadeleri kullanılmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dün yaptığı açıklamada, Belarus’ta gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakereleri ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bilgi verildiğini ancak değerlendirme yapılması için erken olduğunu söylemişti.