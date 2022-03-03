Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15.00’te başlaması bekleniyor
Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky, "Müzakereler Ukrayna tarafıyla planlandığı yerde, Belarus’un Brest bölgesinde gerçekleştirilecek, temas halindeyiz. Sanırım görüşmeler saat 15.00’te başlayacak" dedi.
Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky, "Müzakereler Ukrayna tarafıyla planlandığı yerde, Belarus’un Brest bölgesinde gerçekleştirilecek, temas halindeyiz. Sanırım görüşmeler saat 15.00’te başlayacak" dedi.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 8. gününde devam ederken, gözler ateşkes sağlanmasına yönelik bugün ikincisi yapılacak Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerine çevrildi. Rus heyeti başkanı, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky, Ukrayna heyeti ile bugün Brest’te gerçekleştirilecek ikinci tur müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Medinsky, "Müzakereler Ukrayna tarafıyla planlandığı yerde, Belarus’un Brest bölgesinde gerçekleştirilecek, temas halindeyiz. Rus heyeti bekliyor. Sanırım görüşmeler saat 15.00’te başlayacak" dedi.