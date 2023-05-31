Rusya: "Ukrayna donanmasına ait son savaş gemisi imha edildi"

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna donanmasının son savaş gemisi olarak bilinen çıkarma gemisi Yuri Olefirenko’nun imha edildiğini duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov Rus ordusunun faaliyetlerine yönelik yaptığı açıklamada, Kupyansk, Krasno-Limansky, Donetsk, Luhansk, Maryinsky, Herson ve Zaporijya şehirlerinde Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiğini belirtti. Saldırılarda Ukrayna Deniz Kuvvetleri’nin son savaş gemisi olan Yuri Olefirenko’nun imha edildiğini duyuran Konaşenkov, "29 Mayıs’ta Odessa Limanı’ndaki askeri gemilerin bağlanma noktasının yüksek hassasiyetli bir füze ile vurulması sonucu Ukrayna Deniz Kuvvetleri’nin son gemisi olan Yuri Olefirenko imha edildi" ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, Ukrayna’nın Rus ordusuna insansız hava araçlarıyla saldırı girişimlerini de sürdürdüğünü de vurgulayarak, "Ayrıca Luhansk’a bağlı Verkhnekamenka, Zaliman ve Donetsk’e bağlı Pokrovskoe, Staromayorskoe yerleşim alanlarında 11 adet insansız hava aracı imha edildi" dedi.

Konaşenkov ayrıca, savaşın başından bu yana Ukrayna ordusuna ait toplam 429 savaş uçağı, 235 helikopter, 4 bin 490 İHA, 424 uçaksavar füze sistemi, 9 bin 345 tank ve çeşitli zırhlı araç, bin 103 çoklu roketatar sistemi, 4 bin 946 otobüs ve havan topu, 10 bin 574 özel askeri aracın imha edildiğini söyledi.