Rusya, tahıl anlaşmasının uzatıldığını duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevkiyatı ile ilgili tahıl anlaşmasının 120 gün süreyle uzatıldığını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna’nın tahıl ve diğer gıda ürünlerini Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırabilmesi için imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması 4 ay uzatıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı imzalanan anlaşmanın taraflardan birinin itirazı olmadan otomatik olarak uzayacağını hatırlatarak, "22 Temmuz’da, İstanbul’da imzalanan dörtlü anlaşma (Rusya, Türkiye, Ukrayna, BM) 18 Kasım’da sona eriyor. Anlaşma metnine göre taraflardan herhangi birinin itirazı olmadığı takdirde anlaşma 120 gün daha otomatik olarak uzuyor. Bu anlaşmaya itiraz gelmemiştir. Rus tarafı, Karadeniz Girişimi"nin teknik olarak genişletilmesine de, şart ve çerçevede herhangi bir değişiklik yapılmaksızın imkan vermektedir. Moskova, Ukrayna gıdalarına ilişkin anlaşmaların birbiriyle bağlantılı "paket" niteliğini ve yurtiçi tarımsal ihracatın normalleştirilmesine ilişkin Rusya-BM Mutabakat Zaptı’nın etkili bir şekilde uygulanmasını açık ve net bir şekilde vurguladı ve vurgulamaya devam ediyor. BM Sekreterliği’nin bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmek için yaptığı çalışmaların yoğunlaşmasını ve Rus gübre ve gıda tedarikinin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalarının ara sonuçları hakkında bize verilen bilgileri not ettik. Tüm bu sorunlar, "paket anlaşmanın" uzatıldığı 120 gün içinde çözülmelidir" denildi.

Açıklamanın devamında Avrupa limanlarında tutulan Rus gübrelerinin de yoksul ülkelere gönderileceği hatırlatılarak, "Rusya’nın gelişmekte olan ihtiyaç sahibi ülkelere hibe ettiği AB limanlarında alıkonulan yaklaşık 300 bin tonluk Rus gübresinin, tekrar tekrar hatırlatmalarımızdan sonra ambargonun kaldırılması için çalışmalara başlandığını not ediyoruz. Acil olarak ihtiyaç duyulan bu teslimatların uygulanmasında daha fazla gecikme kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın sonunda Ukrayna’nın, Kırım açıklarında Rus donanmasına yaptığı saldırılar hatırlatılarak böyle bir olayın tekrar gerçekleşmesi durumunda Rusya’nın bu girişimleri bastırılacağı aktarılarak, "Ayrıca, Karadeniz’deki insani koridorun kışkırtıcı askeri amaçlarla kullanılmasına yönelik her türlü girişimin kararlılıkla bastırılacağı da kesinlikle açık olmalıdır. Rusya’nın kaygı ve endişelerinin önümüzdeki dönemde tam olarak dikkate alınacağını ve bunun da küresel gıda güvenliğinin çıkarları doğrultusunda her iki İstanbul anlaşmasının tam olarak uygulanmasında herhangi bir bozulma olmadan iyi koordine edilmiş bir çalışmayı ve gerekli dönüşü sağlamayı mümkün kılacağını tahmin ediyoruz" denildi.