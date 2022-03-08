Son Dakika
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kaldığını ve kaçmadığını belirterek, "Kimseden korkmuyorum" dedi.
Rusya, sivillerin tahliyesi için yarın 10.00’dan itibaren Ukrayna’nın başkenti Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde geçici ateşkes ilan etti.
Rusya, sivillerin tahliyesi için yarın 10.00’dan itibaren Ukrayna’nın başkenti Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde geçici ateşkes ilan etti.
Politika 08.03.2022, 00:05
Rusya, sivillerin tahliyesi için yarın 10.00’dan itibaren Ukrayna’nın başkenti Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde geçici ateşkes ilan etti.