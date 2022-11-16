Rusya Savunma Bakanlığından Polonya’ya düşen füzeye ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya ordusu, Ukrayna-Polonya sınırına 35 kilometre mesafedeki, Ukrayna topraklarındaki hedefleri vurdu. Polonya’da akşam saatlerinde yayınlanan ve Przewodow köyünde çek

Rusya Savunma Bakanlığından Polonya’ya düşen füzeye ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya ordusu, Ukrayna-Polonya sınırına 35 kilometre mesafedeki, Ukrayna topraklarındaki hedefleri vurdu. Polonya’da akşam saatlerinde yayınlanan ve Przewodow köyünde çekilen füze parçalarının fotoğraflarından yola çıkan Rus uzmanlar, bunun Ukrayna Hava Kuvvetlerinin S-300 uçaksavar füze sisteminin parçaları olduğunu tespit etti" denildi.