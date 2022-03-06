banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ahmet Çakar: ''Allah belasını versin''
Ahmet Çakar: ''Allah belasını versin''
Yüz yüze eğitimde yeni ''test'' kararı
Yüz yüze eğitimde yeni ''test'' kararı
Fenerbahçe 24 yıllık seriyi bozmadı!
Fenerbahçe 24 yıllık seriyi bozmadı!
Fenerbahçe'den açıklama:
Fenerbahçe'den açıklama: "HESAP VERECEKLER"

Rusya Savunma Bakanlığı: “Ukrayna’ya ait hava unsurlarının neredeyse tamamı imha edildi”

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusu tarafından Ukrayna’ya ait hava unsurlarının neredeyse tamamının imha edildiğini açıklarken, Ukrayna’da ABD fonlarıyla biyolojik silah geliştirildiğini iddia etti.

Politika 06.03.2022, 21:12 06.03.2022, 21:21
Rusya Savunma Bakanlığı: “Ukrayna’ya ait hava unsurlarının neredeyse tamamı imha edildi”

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusu tarafından Ukrayna’ya ait hava unsurlarının neredeyse tamamının imha edildiğini açıklarken, Ukrayna’da ABD fonlarıyla biyolojik silah geliştirildiğini iddia etti.

Rusya’nın Ukrayna’ya operasyonlarıyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov son bilgileri paylaştı. Konaşenkov, Rus birliklerinin destekleriyle Luhansk ve Donetsk milislerinin ilerleyişinin sürdüğünü aktardı. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın askeri altyapısına saldırdığını aktaran Konaşenkov, “6 Mart’ta yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar, Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin, Vinnitsya hava sahasını devre dışı bıraktı. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin avcı uçakları ve hava savunma sistemleri, Ukrayna’ya ait 3 Su-27 avcı uçağını ve 3 insansız hava aracını daha vurdu. Dün ve bugün Ukrayna Hava Kuvvetleri 11 savaş uçağı ve 2 helikopter kaybetti. Kiev rejiminin muharebe kabiliyetine sahip hava unsurlarının neredeyse tamamı imha edildi” dedi.

Rusya’dan diğer ülkelere uyarı

Konaşenkov, Ukrayna’ya ait savaş uçaklarının Romanya ve diğer komşu ülkelere hareketlerinden bahsederek, “Aynı zamanda, daha önce Romanya’ya ve diğer sınır ülkelerine uçan Ukrayna savaş uçaklarını da kesin olarak biliyoruz” dedi. Bu ülkelerin Ukrayna uçaklarının kendi üslerinden kalkış yaparak muhtemel taarruzları karşısında sorumlusunun bu ülkeler olacağını söyleyen Konaşenkov, “Bu devletlerin silahlı bir çatışmaya dahil olması kabul edilebileceğini unutmayın” dedi.

Ukrayna’da biyolojik silah yapıldı iddiası

Ukrayna’da, ABD fonlarıyla biyolojik silah geliştirildiğini iddia eden Konaşenkov, “ABD Savunma Bakanlığı tarafından finanse edilen Ukrayna’da uygulanan bir askeri biyolojik programın izlerinin Kiev rejimi tarafından acil bir şekilde temizlendiği gerçeği ortaya çıkarıldı. Açıkçası, özel bir askeri operasyonun başlamasıyla birlikte, Pentagon’un Ukrayna topraklarında gizli biyolojik deneylerin yürütüldüğünü açığa çıkma konusunda ciddi endişeleri vardı. Şimdi belgeler radyasyon, kimyasal ve biyolojik koruma birliklerinden Rus uzmanlar tarafından analiz ediliyor. Alınan belgeler, Rusya topraklarına yakın bir yerde bulunan Ukrayna biyolaboratuvarlarında biyolojik silah bileşenlerinin geliştirilmesinin gerçekleştirildiğini teyit ediyor. Yakın gelecekte, alınan belgelerin analiz sonuçlarını sunacağız” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Fenerbahçe 28 47
4. Başakşehir 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Real Betis 26 46
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Osasuna 27 35
11. Celta Vigo 27 33
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 27
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 26 18