Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna’ya ait 100 bin tondan fazla uçak yakıtının bulunduğu depo imha edildi"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Ukrayna’da süren operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin hava araçları için 100 bin tondan fazla yakıtın bulunduğu depo imha edildi" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonları devam ederken, Rus ordusu Ukrayna için hayati önem taşıyan kritik noktaları havadan vurmayı sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov tarafından operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, "Gün boyunca Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın askeri komuta ve enerji sistemlerini uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla vurmaya devam etti. Belirlenen tüm nesneler imha edildi" dedi.

Saldırılarda 200’den fazla Ukrayna askeri öldü

Ukrayna ordusunun Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerine başlattığı taarruzların sürdüğünü fakat Rus ordusunun bu saldırıları püskürttüğünü belirten Konaşenkov, bugünkü çatışmalarda 200’den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü söyledi. Rus füzeleri ile Ukrayna için hayati önem taşıyan tesislerin vurulduğunu da sözlerine ekleyen Konaşenkov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, Dnipro bölgesindeki Alekseevka yerleşim alanı yakınında Ukrayna ordusuna ait dizel yakıt deposu imha edildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin hava araçları için 100 bin tondan fazla yakıtın depolandığı Çerkassi bölgesindeki Smila Köyü yakınlarındaki bir yakıt deposu imha edildi. Ayrıca Herson ve Luhansk bölgelerindeki Amerikan HIMARS çok namlulu roketatar sisteminin 6 roketi ve HARM anti-radar füzesi havadan yok edildi" ifadelerini kullandı.

"Kiev, Zaporijya Nükleer Santrali’nde provokasyonlarını sürdürüyor"

Ukrayna ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali’ne de saldırıların sürdüğünü belirten Konaşenkov, "Kiev rejimi, Zaporijya Nükleer Santrali’nde insani felakete yol açmak için provokasyonlarını sürdürüyor. Gün boyunca, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin topçuları, Energodar şehrinin doğusundan nükleer santralin bitişiğindeki bölgeye 30’dan fazla top atışı gerçekleştirdi" dedi. Konaşenkov ayrıca, bölgede radyasyon seviyesinin normal olduğunu ve can kaybının yaşanmadığını aktardı.