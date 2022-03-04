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Rusya Savunma Bakanlığı: “Ukraynalı milliyetçiler, Harkov şehrinde Batılı gazetecilerin katılımıyla bir provokasyon hazırlıyor”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Harkov kentinde ülkedeki milliyetçi grupların gazetecilerin katılımıyla bir provokasyon hazırlığına başladığını iddia etti.

Politika 04.03.2022, 21:39
Rusya Savunma Bakanlığı: “Ukraynalı milliyetçiler, Harkov şehrinde Batılı gazetecilerin katılımıyla bir provokasyon hazırlıyor”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Harkov kentinde ülkedeki milliyetçi grupların gazetecilerin katılımıyla bir provokasyon hazırlığına başladığını iddia etti.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donbass Bölgesi’ndeki gelişmeleri aktararak, “Luhansk Halk Cumhuriyeti kuvvetlerinin birlikleri, saldırı operasyonlarına devam ederek Shandrigolovo, Aleksandrovka, Darilovo, Sredne, Lozovoe yerleşimlerini ele geçirdi. Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin silahlı kuvvetleri ise Rozovka, Truzhenka, Znamenovka ve Puzatoye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi. Rus Silahlı Kuvvetlerinin alt bölümleri geniş bir cephede saldırılarını sürdürüyor. Donetsk Cumhuriyeti birimleriyle aynı yönde hareket eden Rus birlikler Pyatikhatki, Shevchenkovo, Pologi, Gusarka, Novodanilovka ve Shcherbaki yerleşimlerini kontrol altına aldı” ifadelerini kullandı.

“Provokasyonun amacı, Harkov’un sivil konut alanlarından Rus topçularına ateş açmaktır”

Sözcü Konaşenkov, milliyetçi grupların provokasyon hazırlığında olduğunu söyleyerek, “Lviv ve Ivano-Frankivsk bölgelerinde oluşturulan milliyetçi gruplar, Donbass Bölgesi’nde sosyal ve altyapı alanlarına zarar veriyor. En büyük hasar su temini ve enerji sistemlerine veriliyor. Bu tür eylemlerin amacı, Donbass’ta insani bir felaket oluşturmaktadır. Ukraynalı milliyetçiler, Harkov şehrinde Batılı gazetecilerin katılımıyla bir provokasyon hazırlıyor. Teyit edilen verilere göre, Kiev Bölgesi, Zhilardi Caddesi’nde özel sektörde, evlerin arasına çoklu fırlatma roket sistemleri yerleştirildi. Milliyetçiler, çocuklar da dahil olmak üzere yerel sakinlerin evlerini terk etmelerini engelliyor. Provokasyonun amacı, Harkov’un sivil konut alanlarından Rus topçularına ateş açmaktır. Tüm bunlar kameralarla görüntülenip batılı gazetecilere aktarılması planlanıyor” dedi.

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