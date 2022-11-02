Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğundaki tahıl koridoru anlaşmasına katılıma devam edileceği belirtilerek, "Türkiye ve BM sayesinde tahıl koridorunun Kiev tarafından Rusya’ya karşı asker

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğundaki tahıl koridoru anlaşmasına katılıma devam edileceği belirtilerek, "Türkiye ve BM sayesinde tahıl koridorunun Kiev tarafından Rusya’ya karşı askeri operasyonlar düzenlenmesi için kullanılmayacağına dair Ukrayna’dan yazılı garanti aldık" ifadeleri kullanıldı.