Rusya Savunma Bakanlığı: "Tahıl anlaşmasına geri dönme kararı aldık"

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Birleşmiş Milletler’den (BM) Ukrayna’nın saldırı gerçekleştirmeyeceğine dair yazılı taahhüt aldıklarını belirterek, "Tahıl anlaşmasına geri dönme kararı aldık" dedi.

Ukrayna’nın, Kırım açıklarındaki Rus donanmasına saldırı gerçekleştirdiği iddiası nedeniyle Rusya’nın tahıl anlaşmasını askıya alması sonrasında Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM), Rusya’nın anlaşmaya geri dönmesi için devreye girdi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Türkiye ve BM’nin çabalarıyla Rusya’nın tahıl anlaşmasına geri döndüğünü ilan ederek, "29 Ekim’de, Ukrayna tarafından Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlayan gemilere karşı terör saldırısında bulunulması sonrası Rusya, tahıl anlaşmasını askıya aldı. Rusya’nın bu tutumu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ve BM Güvenlik Konseyi’ne sunuldu. Türkiye ve Birleşmiş Milletler sayesinde, tahıl koridorunun Kiev tarafından Rusya’ya karşı askeri operasyonlar düzenlenmesi için kullanılmayacağına dair Ukrayna’dan yazılı garanti aldık. Rusya Federasyonu şu an için alınmış olan garantileri yeterli görmektedir ve Ukrayna limanlarından tahıl ve gıda ürünlerinin güvenli bir biçimde çıkarılmasını içeren anlaşmanın uygulanmasına yeniden başlayacaktır" ifadelerini kullandı.