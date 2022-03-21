banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Hindistan'da tribün çöktü
Hindistan'da tribün çöktü
Kim Min-jae ilk golünü attı
Kim Min-jae ilk golünü attı
İnfaz koruma memurlarına müjde!
İnfaz koruma memurlarına müjde!
BM: “Ukrayna’da 847 sivil hayatını kaybetti”
BM: “Ukrayna’da 847 sivil hayatını kaybetti”

Rusya Savunma Bakanlığı: "Silahlarını bırakan herkese Mariupol’den güvenli çıkış garanti ediyoruz"

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Mariupol kentinde kendilerine karşı savaşan Ukrayna askerlerine seslenerek silahını bırakan herkese Mariupol’den güvenli çıkışı garanti ettiklerini duyurdu.

Politika 21.03.2022, 05:15
Rusya Savunma Bakanlığı: "Silahlarını bırakan herkese Mariupol’den güvenli çıkış garanti ediyoruz"

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Mariupol kentinde kendilerine karşı savaşan Ukrayna askerlerine seslenerek silahını bırakan herkese Mariupol’den güvenli çıkışı garanti ettiklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna’daki insani koridorlar ve bazı kentlerdeki Ukrayna direnişine karşı açıklamalarda bulundu. Ukraynalı milliyetçi grupların Ukrayna’nın Mariupol kentinde provokasyonlar düzenlediğini savunan Mizintsev, "Ukraynalı milliyetçiler tarafından düzenlenen kanunsuzluk sonucunda Mariupol’de korkunç bir insani felaket gelişti. Haydutlar, Kiev’den herhangi bir yardım alamayınca kentin hala kontrol ettikleri mahallelerinde terör saldırıları düzenlediler. Her gün 80’den 235’e kadar masum vatandaşın Nazilerin elinde öldüğü objektif olarak tespit edildi. Bunlar sadece son 3 gün için korkunç istatistikler ve bu kenti kendi başlarına terk etmeye çalışan insanlar militanlar tarafından rahatlıkla vuruluyor. Aynı zamanda, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin desteğiyle Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin birlikleri, neo-Nazilerin masum insanlardan oluşan bir canlı kalkan tarafından hapsedildiğini tespit ederek, Mariupol’deki engelleri kaldırmak için ev ev, blok blok, ağır silahlar kullanmadan nokta operasyonlar gerçekleştirildi. Alınan etkili önlemler sayesinde 59 bin 304 kişi ve 139 yabancı uyruklu vatandaş milliyetçilerin oluşturduğu korku merkezinden Rusya topraklarına sevk edildi. Fakat verilerimize göre, şu anda kentte 130 bine kadar sivil ve 6 ülkeden 184 yabancı vatandaş rehin tutuluyor" ifadelerini kullandı.

"Tam sessizlik rejimi ilan ediyoruz"

Mizintsev, sabah saatlerinde TSİ 10.00 itibariyle Mariupol kentinden insani koridorlar açacaklarını belirterek, "09.00’dan itibaren, karşılıklı bilgi alışverişi için Rus ve Ukrayna tarafları arasında sürekli iletişim kurulacak. Sabah 9.30’dan itibaren, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin birimlerinin yanı sıra Mariupol’de konuşlanan milliyetçiler ve yabancı paralı askerler, Rusya Silahlı Kuvvetleri ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin askeri teşkilatıyla tam sessizlik rejimi ilan ediyoruz ve buna sıkı sıkıya bağlı kalacağımızı garanti ediyoruz" ifadelerini kaydetti. Mizintsev ayrıca Rusya’nın kırmızı, Ukrayna’nın da beyaz bayraklar kullanarak Mariupol’den doğu ve batı yönlerinde insani koridorlar çalıştıracaklarını aktardı.

"330 bin 686 kişi Rusya topraklarına tahliye edildi"

Sadece Rusya tarafından şuana kadar 330 bini aşkın kişinin tahliye edildiğini aktaran Mizintsev, "Tüm kontrol noktalarında, Rus tarafı, mültecileri seçilen varış noktalarına ve ayrıca Rusya’ya gelen tüm vatandaşlara sıcak yemek, tıbbi ve psikolojik yardımın sağlandığı geçici konaklama noktalarına taşımak için gerekli sayıda otobüsü sürekli olarak bulundurmaya devam ediyor. Kiev yetkililerinin katılımı olmadan, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana 68 bin 983’ü çocuk olmak üzere, toplam 330 bin 686 kişi Rusya topraklarına tahliye edildi" şeklinde konuştu.

"Canına kıymet veren herkese silah bırakıp kenti terk etme çağrısı yapıyoruz"

Mariupol’de, Rus birliklerine karşı savaşan Ukrayna askerleri, milliyetçi gruplar ve Kiev yönetimine bağlı çalışan paralı askerlere seslenen Mizinstsev, "Kiev’deki yetkililer sizleri bir kez daha kendi kaderinize terk edip ölmenizi emrederlerse, canına kıymet veren herkese, kendi başlarına silah bırakıp kenti terk etme çağrısı yapıyoruz. Bunu bireysel olarak veya gruplar halinde yapabilirsiniz. Donetsk Halk Cumhuriyeti birliklerinin komutanları ve Rus Silahlı Kuvvetleri böyle bir senaryoya hazır olacak ve adını verdiğiniz herhangi bir alana silah ve mühimmat olmadan güvenli bir şekilde çıkmanızı sağlayacaktır. Kiev’in resmi makamlarını sağduyulu olmaya ve daha önce verilen ve militanları kendilerini feda etmeye ve tırnak içinde Mariupol şehitleri olmaya zorlayan emirleri geri almaya çağırıyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19