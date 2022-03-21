Rusya Savunma Bakanlığı: "Silahlarını bırakan herkese Mariupol’den güvenli çıkış garanti ediyoruz"

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Mariupol kentinde kendilerine karşı savaşan Ukrayna askerlerine seslenerek silahını bırakan herkese Mariupol’den güvenli çıkışı garanti ettiklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna’daki insani koridorlar ve bazı kentlerdeki Ukrayna direnişine karşı açıklamalarda bulundu. Ukraynalı milliyetçi grupların Ukrayna’nın Mariupol kentinde provokasyonlar düzenlediğini savunan Mizintsev, "Ukraynalı milliyetçiler tarafından düzenlenen kanunsuzluk sonucunda Mariupol’de korkunç bir insani felaket gelişti. Haydutlar, Kiev’den herhangi bir yardım alamayınca kentin hala kontrol ettikleri mahallelerinde terör saldırıları düzenlediler. Her gün 80’den 235’e kadar masum vatandaşın Nazilerin elinde öldüğü objektif olarak tespit edildi. Bunlar sadece son 3 gün için korkunç istatistikler ve bu kenti kendi başlarına terk etmeye çalışan insanlar militanlar tarafından rahatlıkla vuruluyor. Aynı zamanda, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin desteğiyle Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin birlikleri, neo-Nazilerin masum insanlardan oluşan bir canlı kalkan tarafından hapsedildiğini tespit ederek, Mariupol’deki engelleri kaldırmak için ev ev, blok blok, ağır silahlar kullanmadan nokta operasyonlar gerçekleştirildi. Alınan etkili önlemler sayesinde 59 bin 304 kişi ve 139 yabancı uyruklu vatandaş milliyetçilerin oluşturduğu korku merkezinden Rusya topraklarına sevk edildi. Fakat verilerimize göre, şu anda kentte 130 bine kadar sivil ve 6 ülkeden 184 yabancı vatandaş rehin tutuluyor" ifadelerini kullandı.

"Tam sessizlik rejimi ilan ediyoruz"

Mizintsev, sabah saatlerinde TSİ 10.00 itibariyle Mariupol kentinden insani koridorlar açacaklarını belirterek, "09.00’dan itibaren, karşılıklı bilgi alışverişi için Rus ve Ukrayna tarafları arasında sürekli iletişim kurulacak. Sabah 9.30’dan itibaren, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin birimlerinin yanı sıra Mariupol’de konuşlanan milliyetçiler ve yabancı paralı askerler, Rusya Silahlı Kuvvetleri ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin askeri teşkilatıyla tam sessizlik rejimi ilan ediyoruz ve buna sıkı sıkıya bağlı kalacağımızı garanti ediyoruz" ifadelerini kaydetti. Mizintsev ayrıca Rusya’nın kırmızı, Ukrayna’nın da beyaz bayraklar kullanarak Mariupol’den doğu ve batı yönlerinde insani koridorlar çalıştıracaklarını aktardı.

"330 bin 686 kişi Rusya topraklarına tahliye edildi"

Sadece Rusya tarafından şuana kadar 330 bini aşkın kişinin tahliye edildiğini aktaran Mizintsev, "Tüm kontrol noktalarında, Rus tarafı, mültecileri seçilen varış noktalarına ve ayrıca Rusya’ya gelen tüm vatandaşlara sıcak yemek, tıbbi ve psikolojik yardımın sağlandığı geçici konaklama noktalarına taşımak için gerekli sayıda otobüsü sürekli olarak bulundurmaya devam ediyor. Kiev yetkililerinin katılımı olmadan, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana 68 bin 983’ü çocuk olmak üzere, toplam 330 bin 686 kişi Rusya topraklarına tahliye edildi" şeklinde konuştu.

"Canına kıymet veren herkese silah bırakıp kenti terk etme çağrısı yapıyoruz"

Mariupol’de, Rus birliklerine karşı savaşan Ukrayna askerleri, milliyetçi gruplar ve Kiev yönetimine bağlı çalışan paralı askerlere seslenen Mizinstsev, "Kiev’deki yetkililer sizleri bir kez daha kendi kaderinize terk edip ölmenizi emrederlerse, canına kıymet veren herkese, kendi başlarına silah bırakıp kenti terk etme çağrısı yapıyoruz. Bunu bireysel olarak veya gruplar halinde yapabilirsiniz. Donetsk Halk Cumhuriyeti birliklerinin komutanları ve Rus Silahlı Kuvvetleri böyle bir senaryoya hazır olacak ve adını verdiğiniz herhangi bir alana silah ve mühimmat olmadan güvenli bir şekilde çıkmanızı sağlayacaktır. Kiev’in resmi makamlarını sağduyulu olmaya ve daha önce verilen ve militanları kendilerini feda etmeye ve tırnak içinde Mariupol şehitleri olmaya zorlayan emirleri geri almaya çağırıyoruz" dedi.