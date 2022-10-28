Rusya Savunma Bakanlığı: "Seferberlik süreci tamamlandı"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 300 bin yedek askerin Rus ordusuna alımını öngören kısmi seferberlik sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, geçtiğimiz 21 Eylül’de imzaladığı kısmi seferberlik kararnamesine göre Rus ordusuna 300 bin yedek askerin katılım süreci tamamlandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sürecin tamamlanmasıyla ilgili rapor veren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "21 Eylül’den bu yana, askeri komiserler, Rusya Federasyonu’nun idari makamlarıyla birlikte, birliklere 300 bin vatandaşın çağrılması ve gönderilmesi planlanan çerçevede kısmi seferberlik çalışmaları yürütülüyor. Eğitimlerini tamamlayan 82 bin kişi özel askeri harekat bölgesine gönderildi ve bunların 41 binden fazlası birlikler dahilinde hareket ediyor. 218 bin kişi ise eğitimlerine devam ediyor. Kısmi seferberlik kapsamında bin 300’den fazla kamu çalışanı, 27 binden fazla girişimci birliklere gönderildi, 13 bin vatandaş celp gelmesini beklemeden görev yapma isteğini bildirdi ve gönüllü olarak silah altına alındı. Kısmi seferberliğe katılan kişilerin yaş ortalaması 35" ifadelerini kullandı.

"Askerlik şubeleri gönüllülerin kayıtlarını almaya devam edecek"

Zorunlu seferberlik görevi olanların askere alınma işlemlerinin tamamlandığını ancak bazı askerlik şubelerinin gönüllü askerlik için müracaatları almaya devam edeceğini belirten Şoygu, "Seferberlik kapsamında çağrılan vatandaşların cepheye intikali bugün itibarıyla tamamlandı. Vatandaşlara celp gönderme işlemi sona erdi. Sizin tarafınızdan belirlenen 300 bin kişiyi silah altına altına alma görevi yerine getirildi. Hiçbir ek görev planlanmıyor. Askerlik şubeleri, özel askeri harekat kapsamında sadece gönüllüleri ve sözleşmeli personel adaylarını silah altına almaya devam edecek" dedi.

Şoygu’nun sunduğu raporun ardından konuşan Putin, çalışmalar için Rus ordu kademesine teşekkür ederek, "Bu büyük çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. İlk aşamada bazı problemler ve zorluklar olduğunu kendiniz kaydettiniz. Ülkemizde bu tür çalışmaların uzun süredir yapılmadığı göz önüne alındığında, bu aksamalar kaçınılmazdı. Bununla birlikte, gerekli sonuçlar çıkarılmalıdır. Askeri kayıt ofislerinin modernize edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.