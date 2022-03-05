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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Şubat akşamı insani yardım maksadıyla iki A400M uçağımızı Ukrayna’ya gönderdik. Aynı zamanda oradaki vatandaşlarımızın da tahliyesini planlamıştık. Oraya vardıktan sonra hava sahasının kapatılması nedeniyle Boris
Rusya Savunma Bakanlığı, saat 10.00’dan itibaren geçerli olmak üzere Mariupol ve Volnovakha’da geçici ateşkes ilan edilerek sivillerin çıkışı için insani koridor oluşturulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, saat 10.00’dan itibaren geçerli olmak üzere Mariupol ve Volnovakha’da geçici ateşkes ilan edilerek sivillerin çıkışı için insani koridor oluşturulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Politika 05.03.2022, 09:52
Rusya Savunma Bakanlığı, saat 10.00’dan itibaren geçerli olmak üzere Mariupol ve Volnovakha’da geçici ateşkes ilan edilerek sivillerin çıkışı için insani koridor oluşturulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.