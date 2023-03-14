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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının ABD’ye ait İHA ile temasa geçmediğini belirterek, "ABD’ye ait insansız hava aracı, keskin manevralar sonucunda irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçti ve suya düştü” dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının ABD’ye ait İHA ile temasa geçmediğini belirterek, "ABD’ye ait insansız hava aracı, keskin manevralar sonucunda irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçti ve suya düştü” dedi.
Politika 14.03.2023, 21:53
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının ABD’ye ait İHA ile temasa geçmediğini belirterek, "ABD’ye ait insansız hava aracı, keskin manevralar sonucunda irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçti ve suya düştü” dedi.