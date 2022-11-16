Rusya Savunma Bakanlığı: "Polonya’ya düşen füzenin Ukrayna’ya ait S-300 parçaları olduğu tespit edildi"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Polonya’ya düşen füze parçalarının Ukrayna ordusunun S-300 hava savunma sistemine ait olduğunu ifade ederek, "Rusya’nın yüksek hassasiyetli saldırılarının yalnızca Ukrayna’da bulunan ve Ukrayna-Polonya sınırına 35 kilometreden daha yakın olmayan hedeflere gerçekleştirildiğini vurgulamak istiyoruz" dedi.

Polonya’nın Ukrayna sınırına yakın Przewodow köyüne düşerek 2 kişinin ölümüne yol açan füzeye dair yeni bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "15 Kasım’da Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın askeri kontrol sistemine ve buna bağlı enerji tesislerine yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar kullanarak büyük bir saldırı başlattı. Saldırının amacına ulaşıldı. Fırlatılan tüm füzeler, belirlenen hedefleri isabetli bir şekilde vurdu. Tüm tesisler etkisiz hale getirildi. Yüksek hassasiyetli saldırıların yalnızca Ukrayna’da bulunan ve Ukrayna-Polonya sınırına 35 kilometreden daha yakın olmayan hedeflere gerçekleştirildiğini vurgulamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Füze parçaları Ukrayna hava savunma sistemine ait"

Konaşenkov, "Polonya’da 15 Kasım akşamı yayınlanan ve Przewodow köyünde çekilen enkazın fotoğraflarını inceleyen Rus savunma sanayi uzmanları, füzelerin parçalarının Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin S-300 hava savunma sistemine ait olduğunu tespit etti. Çeşitli Ukraynalı kaynakların ve yabancı yetkililerin sözde ’Rus roketlerinin’ Przewodow’a düştüğüne ilişkin açıklamaları, gerilimi arttırmayı amaçlayan kasıtlı bir provokasyondur" dedi.

"Kiev’deki hiçbir tesisi vurmadık"

Yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna’da bulunan tesislere gerçekleştirilen yoğun saldırılarda Kiev’deki hiçbir tesisin hedef alınmadığını savunan Konaşenkov, "Kiev rejiminin gösterdiği gibi, başkentin mahallerindeki tüm yıkımlar kent sınırları içinde konuşlu bulunan Ukraynalı ve yabancı hava savunma sistemlerinden fırlatılan füzelerin düşmesinin ve kendisini imha etmesinin bir sonucudur" şeklinde konuştu.

"NATO, doğu kanadında doğusunda faaliyetlerini arttırabilir"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Gruşko da Polonya’ya düşen füzenin ardından NATO’yu hedef aldı. Gruşko Polonya’nın NATO’yu harekete geçirmek için hazırlık yaptığını belirterek, "Bildiğim kadarıyla Polonya, 4. madde uyarınca NATO Konseyi’ni toplamaya hazırlanıyor. Dolayısıyla her şeyden Rusya’yı sorumlu tutabilirler. Somut adımlarla ilgili olarak en önemlisi NATO Konseyi’nin ilgili durumlarda istişareler öngören Washington Anlaşması’nın 4. maddesi uyarınca toplanmasıdır. Gelen bilgiler ve Savunma Bakanlığımızın yaptığı açıklamalar dikkate alındığında ne Polonya ne de NATO tarafından ileride atılabilecek farklı herhangi bir adım öngörmüyorum. Söylemlerle sınırlı kalacaklar, ancak belki de bu söylemler ile birlikte ittifakın doğu kanadındaki faaliyetlerin artırılması konusunda bazı ek kararlar alınabilecek" ifadelerini kullandı. Buna karşı kendilerinin de önlemler alabileceğini belirten Gruşko, "Çıkarlarımıza ters düşerse o zaman uygun önlemler alırız" dedi.