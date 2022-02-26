Rusya Savunma Bakanlığı: “Harekat sürüyor, histerik yalan haberler artıyor”

Rusya Savunma Bakanlığı, medya kuruluşlarına yalan haber yapılmaması çağrısında bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’ya sürdürdüğü saldırılar devam ederken, Rusya’yı zor durumda bırakan sivillere saldırı görüntüleri hem birçok medya organında hem de sosyal medyada yayılıyor. Medya kuruluşlarına çağrı yapan Rusya Savunma Bakanlığı, harekatın devam ettiğini ve buna bağlı olarak yalan haberlerin arttığını belirterek, “Rus Silahlı Kuvvetleri özel bir askeri operasyon sırasında muharebe görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirdiği için sosyal ağlarda, ’Ukrayna’nın koltuk değnekleri’ tarafından histerik yalan haberlerin sayısının arttığını not alıyoruz. Tüm medya kuruluşlarının yazı işlerini uyanık olmaya ve Batılı küratörlerin ülkemiz üzerindeki enformasyon baskısının ’kör kurbanları’ haline gelmemeye çağırıyoruz. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın yürüttüğü özel askeri harekatın gidişatı hakkında düzenli olarak sadece güvenilir bilgi vermeye devam edecek” denildi.