Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna’daki Rus birliklerinin komuta ve kontrol merkezini denetledi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’daki savaşta yer alan Rus birliklerinin komuta ve kontrol merkezi olan Rus Müşterek Kuvvetler Grubu Komuta Merkezini denetleyerek, mevcut operasyonel durum hakkında bilgi aldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’daki savaşta yer alan Rus birliklerinin komuta ve kontrol merkezini denetledi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şoygu’nun Rus Müşterek Kuvvetler Grubu Komuta Merkezini denetlediği ve Rus Müşterek Kuvvetler Grubu Komutanı Sergei Surovikin’den mevcut operasyonel durum ve Ukrayna’nın taktikleri gibi konular hakkında rapor aldığı aktarıldı. Şoygu ayrıca, Ukrayna’daki savaşta yer alan bazı askerlere Rusya’nın verdiği en yüksek dereceli madalyası olan "Rusya Federasyonu Kahramanı" ile "Rusya Cesaret Nişanı" ve çeşitli madalyalar verdi.