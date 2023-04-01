Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "Ukrayna’daki Rus birliklerine mühimmat desteği artırılıyor"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da savaşan Rus birliklerine mühimmat desteğinin artırıldığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun yöneticileriyle Ukrayna’da savaşan birliklerin mühimmat durumunu görüştü. Rus birliklerinin komutanlarından bölgedeki duruma dair raporlar alan Şoygu, "Askeri birliklere mühimmat sağlama konusu sürekli hükümet ve Rusya Savunma Bakanlığı tarafından kontrol altında tutuluyor. En çok ihtiyaç duyulan mühimmat belirlendi ve bunların tedariki için önlemler alındı. Personel verimliliğini ve üretim kapasitesi artırılarak, askerlerimizin güvenliğini güvence altına almak için üretim hacmi artırıldı. Başkomutanımızın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) belirlediği hedefler doğrultusunda hem konvansiyonel hem de yüksek hassasiyetli silahların da üretim kapasitesi artırıldı" ifadelerini kullandı.

Şoygu, açıklamalarının sonunda silah işletmelerindeki üretim kapasitesinin birliklere daha fazla mühimmat sağlanması amacıyla arttırıldığını da ekledi. Şoygu toplantının sonunda Ukrayna’daki birliklerin başarılı komutan ve askerlerine de "Altın Yıldız" ödüllerini takdim etti.