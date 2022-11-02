Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "NATO’nun Orta ve Doğu Avrupa’daki askeri gücü 30 binin üzerine çıktı"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO askeri gücü sayısının şubat ayından bu yana Orta ve Doğu Avrupa’da 2.5 kat artarak 30 bini aştığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Belarus’un askeri kademesi ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Ukrayna’nın çatışmalar sırasında sivilleri kullanarak yasak olan taktikler kullandığını öne süren Bakan Şoygu, "Kiev rejimi terör saldırıları, suikastlar, sivilleri ağır silahlarla bombardıman altında tutmak, onları canlı kalkan olarak kullanmak da dahil olmak üzere yasak olan yöntemler kullanmaktadır. Ancak Batılı ülkeler bunu görmezden gelerek Ukrayna’daki çatışmanın tırmanmasını teşvik ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Şoygu, "Ukrayna ordusuna sürekli modern silah desteği sağlanıyor, NATO tarafından istihbaratlar sağlanıyor" dedi. Ukrayna’nın kirli bomba kullanacağı iddialarını yineleyen Şoygu, "Kiev’in kirli nükleer bomba yapma çabalarını ve Ukrayna topraklarına NATO ülkelerinin nükleer silahlarını konuşlandırmaya hazır olduğunu biliyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı (Vladimir Zelenskiy) bir süre önce Batı ülkelerine Rusya’ya karşı nükleer önleyici saldırı düzenlemeleri çağrısında bulundu. ABD ile Avrupa ülkeleri, Ukrayna tarafından yapılan nükleer şantajı sürekli göz ardı ediyor" dedi.

"NATO’nun Rusya sınırları yakınındaki askeri gücü şubat ayından bu yana 2.5 kat arttı"

Rusya ile Belarus arasında müttefiklik ilişkisi olduğuna işaret eden Şoygu, bölgedeki gelişmelerin stratejik olarak her iki ülkeyi de ilgilendirdiğini belirterek, NATO’nun Orta ve Doğu Avrupa’ya askeri sevkiyatlarına devam ettiğini söyledi. NATO’nun bu bölgelerdeki askeri varlığının 30 bini aştığını vurgulayan Şoygu, "Haziran ayı sonunda NATO Madrid Zirvesi’nde Rusya Federasyonu’nun güvenlik tehditlerinin en önemli kaynağı olduğu belirtilerek yeni bir stratejik blok ilan edildi. Bu bağlamda NATO, sınırlarımızın yakınında tam ölçekli bir kolektif savunma sisteminin oluşturulmasını hedeflemektedir. Orta ve Doğu Avrupa’da ve Baltık ülkelerinde bölgesel olmayan NATO üyesi ülkelerin silahlı kuvvetlerinin oluşumları konuşlandırılmıştır. Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya’da yeni çok uluslu tabur taktik grupları oluşturuluyor. NATO’nun Rusya sınırları yakınındaki askeri birliklerinin sayısı şubat ayından bu yana 2.5 kat artıp, 30 binden fazla kişiyi aştı. Sınırlarımızdaki NATO askerlerinin sayısı yakın gelecekte daha da artabilir” ifadelerini kullandı.

Şoygu, müttefikleri başta olmak üzere özellikle Belarus’un tehlike altında olacağını, Rusya Savunma Bakanlığının Rusya’nın Belarus ile oluşturduğu Birlik Devleti’nin güvenliğini sağlamanın öncelikli görevi olduğunu vurguladı.