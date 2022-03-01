Rusya Savunma Bakanı Şoygu: “Belirlenen hedeflere ulaşılana kadar askeri operasyonları yürütmeye devam edeceğiz”

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da sürdürdükleri operasyonlar kapsamında yaptığı açıklamada, “Belirlenen hedeflere ulaşılana kadar askeri operasyonları yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, katıldığı bir panelde Rusya’nın Ukrayna’da gerçekleştirdiği askeri operasyonlarla ilgili konuştu. Sürdürdükleri operasyondaki niyetlerinden de bahseden Şoygu, “Bizim için esas olan Rusya Federasyonu’nu, Ukrayna halkını ülkemize karşı mücadelede kullanmaya çalışan Batılı ülkelerin oluşturduğu askeri tehditten korumaktır. Rus ordusu, Ukrayna topraklarını işgal etmiyor. Sivillerin hayatını ve güvenliğini korumak için tüm önlemleri aldık. Saldırıların sadece askeri hedeflere ve özellikle yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştirildiğini vurgulamak isterim” diye konuştu.

Ukrayna tarafından sivillerin canlı kalkan yapıldığını da iddia eden Şoygu, “Ukrayna tarafı çatışmalarda sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaktan çekinmiyor. Konutların bahçelerine, okulların ve kreşlerin yakınlarına çoklu fırlatma roket sistemleri, silahlar, büyük kalibreli havanlar yerleştiriliyor” dedi.