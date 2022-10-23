Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir hafta içinde 2’nci kez telefonda görüştü.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu’nun ardında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şoygu ve Austin’in Ukrayna’daki durumu ele aldıkları ifade edildi. En son 21 Ekim’de görüşen Şoygu ve Austin, bir hafta içinde 2’nci telefon görüşmesini gerçekleştirdi.

Şoygu’dan “kirli bomba” uyarısı

Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile yaptığı telefon görüşmelerinde Ukrayna’nın “kirli bomba” kullanarak Rusya’ya karşı provokasyon düzenleme planı olduğunu öne sürdü, mevkidaşlarına bu konu hakkındaki endişelerini dile getirdi.