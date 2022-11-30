Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "2023 yılı projelerinde stratejik nükleer kuvvetlerinin projelerine özel önem göstereceğiz"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2023 yılı projelerinde stratejik nükleer kuvvetlerinin projelerine özel önem vereceklerini belirtti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlık yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Rus ordusunun durumuna ve planlarına dair açıklamalarda bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı ile Rusya Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı arasında ortaklaşa eğitimler yürütülen askeri eğitim merkezlerinin 2021 yılından beri binlerce askeri öğrenci yetiştirdiğine dikkat çeken Şoygu, "Bu süre zarfında 8 yeni eğitim merkezi kuruldu. Askeri eğitim merkezlerinin sayısı 120’ye çıkacak" dedi.

Önümüzdeki yıl Rus ordusunun silah modernizasyonu ve yeni silahlarının alımıyla ilgili ek bütçenin bir buçuk kat arttırılacağını da söyleyen Şoygu, "Gelecek yıl tahsis edilecek ek bütçe fonları dikkate alınarak devlet savunma siparişlerinin finansmanı yaklaşık bir buçuk kat artırılacak. Bu, askeri birliklerin silah ve teçhizat teminini yüzde 97 oranında sağlama imkanı sunacak. Birliklerin geliştirilmiş teçhizatlarının üretim hacmini mümkün olan azami seviyede tutmak önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Özel harekat sırasında yeni savaş yöntemleri deneniyor"

Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri operasyonlarında yeni silahların da test edildiğini belirten Şoygu, "Toplantının bir önemli konusu füze ve topçu birliklerin geliştirilmesiyle ilgilidir. Düşmanın yenilgilerinden en önemlisi füze ve topçu birlikleridir. Özel harekat sırasında yeni savaş yöntemleri deneniyor. Bu durum her şeyden önce insansız hava araçları keşif ve saldırıların yanı sıra gelecek vaat eden modern silahlarla ilgilidir" dedi. Şoygu, Rus ordusunun envanterindeki Tornado-C ve Malka isimli roket sistemlerinin savaş alanında çok etkili olduğunu söyledi.

"2023 yılında nükleer kuvvetlerine yönelik projelere özel önem göstereceğiz"

Ukrayna operasyonlarına katılmaları için çıkarılan kararname ile 300 binden fazla Rus vatandaşının yedek asker olarak orduya katıldığını hatırlatan Şoygu, "Rusya ve Belarus’taki 100’den fazla poligonda 2 aylık sürede gönüllüler de dahil 300 binin üzerinde yedek askere eğitim verildi. Askerler, hem kendi başlarına hem de birliklerinin bir parçası olarak muharebe ve özel görevleri başarılı bir şekilde tamamlamak için gerekli bilgi ve becerileri kazanmışlardır" dedi.

Rus ordusunun 2023 yılında gelişimi için yeni projelerin de sürdürüldüğünü aktaran Şoygu, "Halihazırda stratejik füze kuvvetlerinin 5 oluşumunda yeni füze komplekslerinin konuşlandırılması için altyapı tesislerinin inşası sağlandı. 2023 yılı projelerinde stratejik nükleer kuvvetlerinin projelerine özel önem vereceğiz" ifadelerini kullandı.