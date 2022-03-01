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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, belirlenen hedeflere ulaşılana kadar askeri operasyonları yürütmeye devam edecek" dedi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, belirlenen hedeflere ulaşılana kadar askeri operasyonları yürütmeye devam edecek" dedi.
Politika 01.03.2022, 12:59
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, belirlenen hedeflere ulaşılana kadar askeri operasyonları yürütmeye devam edecek" dedi.