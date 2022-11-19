Rusya: "Polonya’nın Lavrov’un AGİT toplantısına katılmasını engellemesi provokatif bir karar"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya yönetiminin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmasını reddetmesinin "provokatif bir karar" olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Polonya’nın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un AGİT Dışişleri Bakanlar Konseyi’ne katılımını reddetme kararına tepki gösterildi. Polonya’nın örgütün kurallarını ihlal ettiği belirtilen açıklamada, "(Varşova’nın kararı), 57 ülkenin tam eşitlik içinde egemen ve bağımsız devletler olarak katıldığı bir örgütün başkanı statüsüyle bağdaşmıyor" ifadeleri kullanıldı. AGİT’in şu anki dönem başkanı olan Polonya’nın Lavrov’un 1-2 Aralık’ta Lodz kentinde yapılacak toplantıya katılımını reddetme kararının "benzeri görülmemiş" ve "provokatif" bir karar olduğu vurgulandı. Toplantıda Rus heyetine AGİT Daimi Temsilcisi Alexander Lukashevich’in başkanlık edeceği belirtildi.

Moskova yönetimi ayrıca, tüm AGİT üye ülkelerine Polonya’nın eylemlerini değerlendirmeleri için bir talep gönderdi.