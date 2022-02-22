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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donetsk ve Luhansk’daki anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesini bekliyoruz. Şimdilik mümkün görünmese de gelecekte başarılı olacağız" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Minsk anlaşmalarının artık geçerliliği yok. Donetsk ve Luhansk’ı tanıdık" dedi.
Rusya Parlamentosunun üst kanada Federal Meclis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus ordusunun yurtdışında konuşlandırılmasına yönelik talebine onay verdi.
Rusya Parlamentosunun üst kanada Federal Meclis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus ordusunun yurtdışında konuşlandırılmasına yönelik talebine onay verdi.
Politika 22.02.2022, 19:28
Rusya Parlamentosunun üst kanada Federal Meclis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus ordusunun yurtdışında konuşlandırılmasına yönelik talebine onay verdi.