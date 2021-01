Rusya parlamentosu, New START anlaşmasının 5 yıl uzatılmasına onay verdi

Rusya parlamentosu, ABD ile Rusya arasındaki Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (New START) 5 yıl uzatılmasını onayladı.

ABD ve Rusya arasında yürürlükte olan son nükleer anlaşma özelliğini taşıyan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (New START) Rusya parlamentosu tarafından 5 yıl uzatılmasına onay verildi. Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma ve üst kanat olan Federasyon Konseyi’nde, yapılan oylamalar sonucunda New START’ın uzatılması yönünde karar alındı. Federasyon Konseyi’nin Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosachev yaptığı açıklamada, New START’ı Rusya’nın ulusal güvenliğini sağlayan iyi bir anlaşma olarak nitelendirerek, “Anlaşma uzatılmasaydı, sınırlar ortadan kalkacak ve bu da bir silahlanma yarışı için fırsat meydan getirecekti” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Duma’da ise yaptığı konuşmada, “Anlaşmanın özü, imzalandığı şekliyle, herhangi bir değişiklik yapılmadan 5 yıl uzatılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Putin, Dünya Ekonomik Forumunda (WEF) yaptığı konuşmada ise, ABD ile New START anlaşmasının uzatılması konusuna yönelik, "Şüphesiz bu doğru yönde atılmış bir adım" demişti.

Putin’in imzası bekleniyor

Parlamentonun kararının ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararı imzalaması ile ABD ile olan nükleer anlaşma resmen onaylanmış olacak.

Biden-Putin arasındaki ilk telefon görüşmesinde de ele alınmıştı

Kremlin ve Beyaz Saray tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamalarda, iki liderin New START anlaşmasını ele aldığı aktarılmıştı.

Putin ve Trump anlaşamamıştı

Rus basınında yer alan haberlerde ise, anlaşmanın Rusya’nın şartlarına göre kabul edildiği belirtildi. Rusya ve ABD, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşmanın uzatılması için yeni şartlar eklemek istemesi nedeni ile anlaşamamıştı.