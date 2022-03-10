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Rusya, Mariupol’daki çocuk ve doğum hastanesine yapılan saldırıyı reddetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Mariupol kentindeki çocuk ve doğun hastanesini vurduğunu dair suçlamaları reddetti.

Politika 10.03.2022, 22:42
Rusya, Mariupol’daki çocuk ve doğum hastanesine yapılan saldırıyı reddetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Mariupol kentindeki çocuk ve doğun hastanesini vurduğunu dair suçlamaları reddetti.

Rusya’nın Ukrayna saldırıları devam ederken, dün Ukrayna’nın güneyindeki Mariupol kentindeki çocuk ve doğum hastanesi Rusya tarafından vurulmuştu. Dünyanın tepkisini çeken olayın ardından Rusya saldırı iddialarını reddederek, bunun Rus karşıtlığını arttırmaya yönelik bir provokasyon girişimi olduğunu savundu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Öncelikle belirtmek isterim ki Rusya Savunma Bakanlığı, dün kentteki sivillerin güvenli tahliyesi için ‘sessizlik rejimi’ ilan etmişti. Rus Hava Kuvvetleri kesinlikle Mariupol bölgesinde karadaki hedefleri vurmaya yönelik herhangi bir görev yerine getirmedi. Kiev’deki aşırı milliyetçi rejimin temsilcileri tarafından yapılan açıklamaların, hastane ile ilgili fotoğrafların analizi, gerçekleştirildiği iddia edilen hava saldırısının, Batılı kitleler arasında Rus karşıtlığı duyguları beslemeye yönelik tamamen planlanmış bir provokasyon olduğuna hiç şüphe bırakmıyor” dedi.

“Hastane arazisinin fotoğrafları, hastanenin yakınında iki ayrı mizansen patlamanın kanıtlarını içeriyor” ifadelerini kullanan Konaşenkov, “Bunlardan biri yeraltında derinde, diğeri ise hastane binasına yönlendirilen düşük güçte bir patlama. Binaya verilen dış ve iç hasarın özellikleri, bu mizansenin yapıldığı Avrupa ve ABD’de profesyonel olmayan kitlesel izleyicileri yanıltabilir. Ama uzmanları yanıltamaz. Fugas tipi uçak mühimmatı, en düşük güce sahip olsa bile binanın dış duvarlarından hiçbir şey bırakmazdı” dedi.

“Çember daraldıkça provokasyonların artacağı konusunda uyardık”

Hastanede şubat ayı sonunda çalışmaların durdurulduğunu ve bu binanın milliyetçi gruplar ve Ukrayna ordusuna bağlı Azov Taburu’nun kullandığını iddia eden Konaşenkov, “Daha önce 3 No’lu Hastane dahil olmak üzere Mariupol’deki tüm sağlık kuruluşları daha şubat sonunda olağan çalışmalarını durdurdu. Tüm personel ve hastalar aşırı milliyetçiler tarafından kovuldu. Hastane binası, kent merkezine yakın elverişli taktik konumu nedeniyle aşırı milliyetçi Azov Taburu için tutunma noktasına dönüştürüldü” ifadelerini kullandı.

Çember daraldıkça Ukrayna’daki milliyetçi grupların bu ve buna benzer provokasyonlarını arttıracaklarını ifade ettiklerini hatırlatan Konaşenkov, “Mariupol’daki bu suçların ve diğer savaş suçlarının kentte kıstırılmış kalan cezalandırıcılar tarafından işlendiğini vurguluyorum. Çember daraldıkça Nazi provokasyonlarının artacağı konusunda defalarca uyardık. Oradan kaçacakları bir yer yok” dedi.

Sağlık araçları hedef alınıyor

Ukraynalı milliyetçi grupların ve batılı ülkelerden gönderilen paralı askerlerin sivillere yardım etmeye çalışan Rus doktorlara saldırdığını da iddia eden Konaşenkov, “Son günlerde ABD, İngiltere ve Avrupa’dan Ukrayna’ya gelen paralı askerler ve Ukraynalı milliyetçiler, Rus doktorlara ve özel tıbbi araçlara yönelik saldırıları sıklaştı. Naziler, kurdukları pusulardan üzerinde ‘kızıl haç’ sembolü bulunan sağlık araçlarını hedef alıyor” dedi.

Rusya, Ukrayna’da 2 bin 998 askeri tesisi imha etti

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri operasyonlarında Ukrayna ordusuna verdirdikleri zayiatlara ilişkin rakamlar vererek, “Ukrayna’nın askeri altyapısına yönelik saldırılar sonucu 2 bin 998 askeri tesis imha edildi. Rus Hava Kuvvetlerine ait uçaklar gün boyunca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin komuta ve kontrol sisteminin 2 unsuru, 12 lojistik tesisi ve 3 Osa uçaksavar füze sistemi dahil olmak üzere toplam 68 unsuru imha etti. Rus hava savunma sistemleri havada 1 MiG-29 uçağı, 3 adet insansız hava aracı ve 1 adet Toçka-U taktik füzesini imha etti. Operasyonunun başlangıcından bu yana Ukrayna tarafı 98 uçak, 110 İHA, 144 uçaksavar füze sistemi, 88 radar istasyon noktası, bin 7 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 109 çok namlulu roketatar sistemi, 374 sahra ve havan topu, 793 adet özel askeri araç kaybetti” dedi.

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