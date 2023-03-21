Rusya lideri Putin ile Çinli mevkidaşı Xi arasındaki resmi görüşme başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki resmi görüşme, Kremlin Sarayı’nda gerçekleştirilen törenle başladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Rusya’daki temasları ikinci gününde devam ediyor. Dün gayriresmi olarak Kremlin Sarayı’nda görüşme gerçekleştiren Xi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün resmi görüşme için bir araya geldi. Rusya ve Çin heyetlerinin de yer aldığı görüşme için Kremlin Sarayı’nda resmi karşılama töreni yapıldı. İki lider, Rusya ve Çin bayrakları önünde poz verdi. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Putin ve Xi görüşmeye geçti.

İki liderin TSİ 18.00’de ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.