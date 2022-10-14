Rusya: "Kiev ve Harkov’da askeri komuta ve enerji tesislerini vurduk"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Hava Kuvvetleri’nin operasyonlarında Ukrayna’nın başkenti Kiev ve Harkov Bölgesi’ndeki askeri komuta ve enerji tesislerinin vurulduğunu açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya Havacılık ve Taktik Kuvvetleri tarafından Kiev ve Harkov’daki askeri komuta ve enerji tesislerinin vurulduğunu aktararak, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, deniz temelli yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ile Batı ülkelerinden alınan önemli silah, askeri teçhizat ve mühimmat stoklarının teslim edildiği ve depolandığı Lviv bölgesinin Brodi kırsalında cephaneliği vurdu. Rus Havacılık Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahları, askeri komuta ve enerji tesislerini vurdu. Düşman birlikleri Kupyansk yönünde Rus birliklerinin mevzilerine saldırmak için 3 başarısız girişimde bulundu. Topçu birlikleri tarafından desteklenen Rus birlikleri Ukrayna birliklerini önceki mevzilerine geri püskürttü. 120’den fazla Ukraynalı asker, 5 zırhlı savaş aracı, 4 kamyonet ve 4 araç imha edildi. Rus birlikleri, geri çekilen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerini takip ederken, Donetsk bölgesindeki Vremevsky’de hakim noktaları ele geçirdi. 90’dan fazla Ukraynalı asker, 2 tank, 6 zırhlı savaş aracı ve 3 kamyonet imha edildi. Nikolaev - Kryvyi Rih yönündeki düşman Herson bölgesindeki Dudchany, Pyatikhatka, Ishchenko yerleşim yerlerine bir dizi başarısız taarruzda bulundu. Rus birliklerinin tüm saldırıları püskürtülür. Çatışmalar sonucunda 130’dan fazla Ukraynalı asker, üç tank, 11 zırhlı savaş aracı ve 7 araç imha edildi" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna savaş uçağı düşürüldü"

Nikolaev’deki Ukrayna askerlerinin ve paralı askerlerin konuşlandığı hedeflerin de füzeler ile vurulduğunu belirten Konaşenkov, "Düşman kayıpları 170’ten fazla asker ve militan, 4 zırhlı savaş aracı, 3 kamyonet ve 6 araç olarak gerçekleştirildi. Rus Hava Kuvvetleri’nin operasyonel-taktik havacılığı, Mykolayiv bölgesi Bereznegovatoe köyü yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir Su-24 uçağını düşürdü" dedi.

Konaşenkov açıklamalarının sonunda başlattıkları operasyonların başından beri Ukrayna’ya ait 322 savaş uçağı, 161 helikopter, 2 bin 226 insansız hava aracı, 380 uçaksavar füze sistemi, 5 bin 753 tank ve zırhlı araçlar, 869 çoklu roketatar sistemleri, 3 bin 473 obüs ve havan topu ve 6 bin 560 askeri aracın imha edildiğini aktardı.