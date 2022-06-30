Rusya, Karadeniz’deki Yılan Adası’ndan çekildi

Rusya Savunma Bakanlığından savaşın son durumuna yönelik açıklama geldi. Açıklamada, "30 Haziran’da Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri iyi niyet göstergesi olarak Yılan Adası’nda verilen görevleri yerine getiren, orada faaliyet gösteren askeri birlikleri geri çekti" denildi. Bu hamleyle Rusya’nın Bileşmiş Milletlerin tarım ürünlerinin Ukrayna’dan sevkiyatı için insani koridor oluşturma çabalarının önünde herhangi bir engel bulunmadığını uluslararası topluma gösterdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Kiev yönetiminin Rusya yüzünden tahıl ihraç edemediği iddiasıyla yaşanabilecek gıda krizine yönelik spekülasyon yapmasının önleneceği vurgulandı.

"Silahlı kuvvetlerimiz harika bir iş çıkardı"

Ukrayna tarafından ise Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak’tan açıklama geldi. Yermak, "Yılan Adası’nda artık Rus birlikleri yok. Silahlı kuvvetlerimiz harika bir iş çıkardı" ifadesini kullandı.