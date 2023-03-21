Rusya, Kanada’nın Rusya Maslahatgüzarı Ebel’i dışişleri bakanlığına çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly’nin "Rusya’da rejim değişikliği" ile ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili Kanada’nın Rusya Maslahatgüzarı Brian Ebel’in bakanlığa çağırıldığı aktarıldı.

Rusya ile Kanada arasında "rejim değişikliği" gerginliği yaşanıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kanada’nın Rusya Maslahatgüzarı Brian Ebel’in bakanlığa çağırıldığı kaydedildi. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly’nin "Rusya’da rejim değişikliği" ile ilgili yaptığı açıklamaların kesinlikle kabul edilemez olduğunun belirtildiği açıklamada, "20 mart tarihinde Kanada’nın Rusya Maslahatgüzarı Brian Ebel, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak kendisine, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly’nin 10 Mart 2023’te bir basın toplantısında Ottawa’nın Rusya’da ekonomik, siyası ve diplomatik yollarla bir ’rejim değişikliği’ niyetinde olunduğuyla ilgili açıklamaları nedeniyle nota verildi" denildi. "Rus düşmanı" saldırıyı kınayan bakanlık, Joly’nin açıklamalarının iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyebileceğini aktardı.

Geçtiğimiz 10 Mart tarihinde düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Joly, "Rus rejimini ekonomik, siyasi ve diplomatik alanlarda şu an ne kadar izole ettiğimizi ve tüm bunların toplum üzerindeki etkisini görebiliyoruz. Rusya’daki potansiyel rejim değişikliğini ne kadar görebiliyoruz" demişti.