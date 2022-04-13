Rusya, Kanadalı 87 senatöre yaptırım kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada tarafından Rus parlamentosu üyelerine uygulanan yaptırımlara karşılık olarak 87 Kanadalı senatörün yaptırım listesine alındığını açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Kanada’nın Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’ne uyguladığı yaptırımlara Rusya’dan karşılık geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kanada parlamentosunun üst kanadı Senato’nun 87 üyesinin yaptırım listesine dahil edildiği ve Rusya’ya girişlerinin engelleneceği duyuruldu. Açıklamada, “Bu kişiler ulusal çıkarlarımıza aykırı olarak mevcut ABD yönetiminin Rusofobik politikalarının ön saflarında yer almaya çalışan Ottawa’nın düşmanca adımlarına cevaben listeye kalıcı olarak dahil ediliyor” denildi.

Açıklamada ayrıca, Kanada’nın aynı politikaları sürdürmesi durumunda Rusya-Kanada ilişkilerine daha fazla zarar verilebileceği ifade edildi.

Rusya’dan ABD Kongresi’nin 398 üyesine yaptırım

ABD tarafından Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma üyesi 328 milletvekiline karşı alınan yaptırım kararına Rusya’dan misilleme gelmiş, ABD Kongresi’nin 398 üyesine yaptırım kararı alındığı belirtilmişti.