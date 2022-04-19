Rusya Hollanda, Belçika ve Lüksemburglu diplomatları sınır dışı ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’tan bazı diplomatların “istenmeyen kişi” ilan edildiğini duyurarak bu kişilerin Rusya’yı terk etmesi gerektiğini belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından birçok ülke tarafından Rusya’ya yaptırım uygulanırken, Rusya tarafından da misilleme yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Rusya, Avrupalı 3 ülkeye daha misilleme yaparak “istenmeyen kişi” listesini güncelledi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Hollanda’ya yönelik yapılan açıklamada, Hollanda yönetiminin geçtiğimiz Mart ayında 18 Rus diplomatı sınır dışı etmesine karşılık olarak Hollanda’nın Moskova Büyükelçisi Hilles Beshoor Pluh’ın, Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldığı belirtildi. Bakanlık Hollanda tarafına sunduğu kararla ilgili, “Lahey’in dostane olmayan eylemlerine karşılık, Moskova’daki Hollanda Büyükelçiliği’nin 14 çalışanı ve St. Petersburg’daki Hollanda Başkonsolosluğu’nun 1 çalışanı istenmeyen kişi ilan edildi. Bu kişilerin iki hafta içinde Rusya Federasyonu topraklarından ayrılmaları emredildi” denildi.

Belçika’nın 21 diplomatı sınır dışı edildi

Belçika’nın da Mart ayı sonunda 21 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almasına karşılık Rusya, Belçika’nın Moskova Büyükelçisi Mark Michilsen’i Dışişleri’ne çağırarak, Belçikalı bir dizi diplomatın sınır dışı edileceği bilgisini verdi. Rusya Dışişleri’nden yapılan açıklamada, bir dizi diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği ve ülkeyi terk etmeleri için 3 Mayıs’a kadar süre verildiği ifade edildi.

Lüksemburglu 1 diplomat sınır dışı edildi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Lüksemburg’a ilişkin yapılan açıklamada ise Lüksemburg’un Moskova Büyükelçisi Georges Faber’ın Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı bildirilerek, "19 Nisan’da Lüksemburg’un Moskova Büyükelçisi Georges Faber, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı. Lüksemburg makamlarının Lüksemburg’daki Rus Büyükelçiliği’nin bir çalışanını "istenmeyen kişi" ilan etme konusundaki haksız kararı Rusya tarafından şiddetle protesto edildi. Lüksemburglu 1 diplomat da "istenmeyen kişi" ilan edildi ve 2 hafta içerisinde Rusya topraklarından ayrılmaları emredildi" denildi.