Rusya "hasım ülkeler" listesine 5 ülkeyi daha ekledi

Rusya aleyhinde politikalar yürüten ülkelere karşı oluşturulan "hasım ülkeler" listesi Rus hükümeti tarafından genişletilmeye devam ediliyor. Rus hükümeti basın servisi tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, "hasım ülkeler" listesine yeni ülkelerin eklendiği duyuruldu. Açıklamada, "Hükümet, yurt dışındaki Rus konsolosluk ve diplomatik misyonlarına dostça olmayan eylemlerde bulunan yabancı devletlerin listesini güncelledi. Listeye Yunanistan, Slovenya, Slovakya, Hırvatistan ve Danimarka ilave edildi" denildi.

Açıklamanın devamında listeye alınan ülkelerin diplomatik temsilciliklerde görev yapacak personel sayısına sınırlama getirildiği vurgulanarak, "Böylece yeni kararnameye göre Yunanistan’a 34, Danimarka’ya 20, Slovakya’ya 16 kişilik sınır getirildi" ifadelerine yer verildi. Slovenya ve Hırvatistan’ın ise temsilciliklerinde hiç personel bulunduramayacağının altı çizildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz yılın nisan ayında "hasım ülkeler" kararnamesini imzalamıştı. Rusya tarafından oluşturulan "hasım ülkeler" listesine ilk olarak geçtiğimiz yılın mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çekya eklenmişti.