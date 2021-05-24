Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan Cenevre’de görüştü

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

Rusya Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’in ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İsviçre’nin Cenevre kentinde görüştüğü belirtildi. Açıklamada, Patruşev ve Sullivan’ın 19 Mayıs’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında gerçekleşen müzakerelerin devamı olarak güvenlik konseyleri aracılığıyla Rus-Amerikan istişarelerini gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede stratejik istikrar konusuna öncelik verildiği kaydedilen açıklamada, "Görüşmede karşılıklı ilgi uyandıran çok çeşitli konular ele alındı. Taraflar çeşitli alanlarda karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümlerin geliştirilebileceğine olan güvenlerini ifade ettiler" denildi.

Açıklamada ayrıca Patruşev ile Sullivan’ın Rusya-Amerikan ilişkilerinin normalleşmesinin sadece iki ülkenin çıkarlarını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda küresel arenada öngörülebilirliğe ve istikrara da katkıda bulunacağı konusunda anlaştığı ifade edildi.