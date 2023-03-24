Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: "Gerekirse Lviv’e kadar gireriz"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus ordusunun Ukrayna’daki hedefinden geri adım atmayacağını belirterek, "Gerekirse Lviv’e kadar gireriz" dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus basınına röportaj verdi. Rus ordusunun belirlenen hedeflere ulaşacağını, istendiği takdirde de Ukrayna’nın Polonya sınırındaki Lviv kentine kadar da ulaşabileceğini ifade etti. Medvedev, "Hiçbir şey dışlanmayacak. Bu ‘enfeksiyonun’ kökünü kazımak için Kiev’e kadar gidilmesi gerekirse Kiev’e kadar gidilecektir, Lviv’e kadar gidilmesi gerekirse Lviv’e kadar gidilecektir" diye konuştu. Rus ordusuna Ukrayna’daki savaş üzerinden yapılan eleştirilere de yanıt veren Medvedev, "Basit bir kuralı hatırlatmak istiyorum. Yetkilileri (siyasileri) eleştirmek mümkündür ve gereklidir. Ancak ülkesi için savaşan askeri eleştiremezsiniz" dedi. Savaşta ABD ve Batılı ülkelerin Kiev’in çabuk sonuç alması için büyük destekler verdiğini söyleyen Medvedev, "Biden ve Batılılar, Ukrayna’ya yardım ve tüm destekleri mümkün olan en kısa sürede yapmak için ellerinden geleni yaptılar" diye konuştu. Medvedev, sonuç alınamayınca ABD ve Batılı ülkelerde yorgunluk başladığını öne sürdü.

"3,6 milyon askeri bulunan NATO ile savaşıyoruz"

Rus ordusunun Ukrayna ordusuyla çatışırken NATO’ya ait silahlarla karşılaştığını belirten Medvedev, "Onlar bir hibrit çatışmanın içinde ve artık bunu gizlemiyorlar. Kiev rejimine teçhizat, imha araçları ve para gönderen 800 milyonluk nüfus da buna dahil. Söylemek istediğim şey zaten çok açık. Rusya, Ukrayna ile, Naziler ile veya yarı Nazi oluşumlarıyla savaş halinde değil, 3,6 milyon askeri bulunan NATO ile savaşıyoruz" şeklinde konuştu. İngiltere’nin Ukrayna’ya seyreltilmiş uranyum mermileri gönderme kararını bir kez daha değerlendiren Medvedev, Batı’yı uyararak, "Neticede bu doğrudan bir nükleer silah değil, ama nükleer ayak izleri olan bir silah. Bu tür silahlar daha önce Yugoslavya’da kullanıldı ve kesin bir değerlendirme yapılarak bu silahlar yasaklanmadı. Ancak bunun sonuçları çok ağır olabilir. Çünkü Sırplar, kanser vakalarında çok önemli bir yükseliş olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Medvedev, "Ukrayna’ya yabancıların yaptığı silah sevkiyatları, nükleer kıyameti daha da yaklaştırıyor. Bu tam anlamıyla bu anlama (nükleer savaş olacağı) anlamına gelmese de ’mahşerin atlıları’ şimdiden yola çıktı ve gelmeye devam ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

"Rusya ve ABD savaşırsa kazanan olmayacak"

ABD’nin mi yoksa Rusya ordusunun mu daha güçlü olduğu tartışmalarına da değinen Medvedev, "Orduların güçleri ancak çatışma sırasında ölçülebilir. Dolayısıyla burada hangi ordunun birinci, hangisinin ikinci olduğunu söylemek imkansız olacak. Savaşan ordu güçlüdür. Ancak böyle bir çatışma halinde kazanan olmayacak" dedi. Savaş boyutları açısından ABD ordusu ile Rusya ordusunun kıyaslanamayacağını da söyleyen Medvedev, "Örneğin halkımız kendi toprakları için savaştı. Amerikan ordusu yabancı topraklarda savaştı. Üstelik bu savaşın Vietnam halkıyla hiçbir ilgisi yoktu" ifadelerini kullandı.