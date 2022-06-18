Rusya, gözaltına aldığı 5 Ukraynalıyı serbest bıraktı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı Rusya tarafından gözaltına alınan 5 sivilin takas yoluyla serbest bırakıldığını açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Harp Esirlerine Yönelik Muamele Koordinasyon Karargahı 5’e 5 formülü çerçevesinde Rusya ile mahkum takası gerçekleştirildi. Ukrayna vatandaşı 5 kişi ülkeye geri döndü” ifadelerini kullandı.