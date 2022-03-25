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Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, 14 binden fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü, yaklaşık 16 bin askerin ise yaralandığını açıkladı.
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, 14 binden fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü, yaklaşık 16 bin askerin ise yaralandığını açıkladı.
Politika 25.03.2022, 16:43
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, 14 binden fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü, yaklaşık 16 bin askerin ise yaralandığını açıkladı.