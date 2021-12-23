Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, İngiliz mevkidaşı Radakin ile görüştü

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, İngiliz mevkidaşı Tony Radakin ile telefonda görüştü.

Rusya ve İngiltere arasında üst düzey görüşme yapıldı. Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gerasimov ve Radakin’in bölgesel ve küresel konuları ele aldıkları ifade edilerek, "Rusya Savunma Bakanlığı Birinci Yardımcısı ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, İngiltere Genelkurmay Başkanı ile telefon görüşmesi yaptı. Tony Radakin ile yapılan görüşmede küresel ve bölgesel güvenlikle ilgili güncel konularda görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

İngiltere Genelkurmay Başkanı Radakin daha önce yaptığı açıklamalarda, Rusya’nın İngiltere’nin ulusal güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu savunmuştu.