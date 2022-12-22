Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: "Donetsk topraklarının kurtarılmasına odaklandık"

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gersimov, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda son duruma değinerek, "Donetsk topraklarının kurtarılmasına odaklandık" dedi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, yabancı ülkelerin askeri ateşelerine Ukrayna’da devam eden savaş ile ilgili bilgi verdi. Gerasimov, "Şu anki cephe hattı 815 kilometreye ulaşıyor. Birliklerin savaş pratiklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar dikkate alındığında ön cephedeki durum istikrara kavuştu. Birliklerin ana hedefi Donetsk topraklarının kurtarılmasına odaklanılması oldu" dedi.

Ukrayna’ya verilen toplam zayiatta değinen Gerasimov, "İnsansız hava araçları, keşif ve saldırı operasyonları için aktif olarak kullanılıyor. Rus ordusunun havacılık ve taktik grupları günde yaklaşık 150 sorti yaparak görevlerini yerine getiriyor. Hava operasyonlarıyla Ukrayna’ya ait 11 binden fazla silah ve teçhizat yok edildi" dedi.

Rusya ve Çin arasında gerçekleşen askeri tatbikatların ABD’nin bölgede askeri potansiyelinin artmasının bir sonucu olduğunu belirten Gerasimov, "Asya Pasifik’te, Rusya ve Çin’in, hava, deniz ve devriyeleri gerçekleştirmesi, askeri tatbikatlar yapması stratejik ortaklığın pratik sonuçlarındandır. Bu tür eylemlerin amacı birliklerin muharebe görevlerini arttırmaktır. Bu işbirliği ABD’nin bölgede askeri potansiyelini hızlı bir şekilde arttırmasına karşı doğal bir tepkidir. Aynı zamanda Washington’ın diğer örneklerine bakarak, bölgede yeni ittifak ve bölünme hatlarının oluşturulmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Gerasimov ayrıca, NATO’nun, Finlandiya ve İsveç’in üyelik başvurusunu kabul etmesini de eleştirerek NATO’nun bu hamlelerinin gerilimi tırmandırdığını vurguladı.