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Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Kırım Köprüsündeki patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Kırım Köprüsündeki patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Politika 08.10.2022, 14:02
Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Kırım Köprüsündeki patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Kırım Köprüsündeki patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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