Son Dakika
Ukrayna, Rusya’nın “sabotajcı-istihbaratçı” grubu etkisiz hale getirdiğine ilişkin açıklamasını yalanladı
Rusya Federal İstihbarat Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, "Pazartesi sabahı itibariyle 68 bin 500 Donbass sakini Rusya topraklarına giriş yaptı" dedi.
Rusya Federal İstihbarat Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, "Pazartesi sabahı itibariyle 68 bin 500 Donbass sakini Rusya topraklarına giriş yaptı" dedi.
Politika 21.02.2022, 17:44
Rusya Federal İstihbarat Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, "Pazartesi sabahı itibariyle 68 bin 500 Donbass sakini Rusya topraklarına giriş yaptı" dedi.