Rusya, Estonya ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdü

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Estonya ile diplomatik ilişkilerin büyükelçi yerine maslahatgüzar seviyesinde devam edileceği belirtildi.

Rusya ile Estonya arasında diplomatik ilişkilerin seviyesi düşürüldü. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Son yıllarda, Estonya, Rusya ile ilişkisini kasıtlı olarak yok etti. Rus düşmanlığı yapmak Tallinn tarafından devlet politikası haline geldi" ifadeleri kullandı. Bakanlık, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin maslahatgüzar seviyesine indirileceğini belirtti. Estonya’nın Moskova Büyükelçisi Margus Laidre’ye 7 Şubat’a kadar ülkeyi terk etmesi gerektiği bildirildi.

Öte yandan, kararın, Estonya’daki Rus büyükelçilik çalışanlarının sayısının azaltılmasının talep edilmesi nedeniyle alındığı aktarıldı.

Büyükelçilik çalışanlarının sayısı azaltılmıştı

Estonya Dışişleri Bakanlığı bu ayın başında, Rusya’dan 1 Şubat 2023’e kadar Estonya büyükelçiliğindeki çalışan sayısını 8 diplomat ve 15 idari ve teknik personele düşürmesini talep etmişti. Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu geçtiğimiz 11 Ocak’ta yaptığı açıklamada ise, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından Rusya ile ilişkilerinin minimum seviyeye indiğini söylerken, "Şimdi, Rus diplomat sayısına sınır koyuyoruz" demişti.