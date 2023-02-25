Rusya, Drujba boru hattı üzerinden Polonya’ya petrol akışını kesti

Rusya, Polonyalı petrol şirketi PKN Orlen’e Drujba boru hattı üzerinden sağladığı petrol sevkiyatını durdurdu. Şirket duruma hazırlıklı olunduğunu, müşterilerin petrol tedarikinde herhangi bir sorun yaşamayacağını bildirdi.

Rusya, Polonyalı petrol rafinerisi ve petrol perakendecisi PKN Orlen tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Drujba boru hattı üzerinden yaptığı petrol sevkiyatını durdurduğu bildirildi. Böyle bir duruma tamamıyla hazır olunduğu, rafineriye petrol tedarikinin başka ülkelerden deniz yoluyla sağlanmakta olduğu belirtildi. Polonyalı müşterilerin benzin ve dizel yakıt dahil olmak üzere Orlen’in ürünlerine erişim konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacakları vurgulandı.

PKN Orlen, Drujba üzerinden petrol ihtiyacının yalnızca yüzde 10’unu tedarik ediyordu

Polonyalı petrol şirketi Orlen, Ukrayna’da savaşın başlamasının ardından Rusya’dan deniz yoluyla ham petrol ve hazır yakıt ticaretini tamamıyla durdurmuş, Kuzey Denizi, Batı Afrika, Akdeniz, İran ve Meksika körfezi ülkelerinden petrol tedarikine başlamıştı. 2022 sonlarına doğru ise Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco ile ortaklık anlaşması imzalamıştı. Polonyalı şirket, son dönemde Drujba boru hattı üzerinden petrol ihtiyacının yalnızca yüzde 10’unu tedarik ederken, söz konusu petrol ticareti Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya getirilen uluslararası ambargolara dahil edilmemişti. Orlen, Rus firması Tatneft ile 2024 sonuna kadar geçerli olan anlaşmasını yeni bir Avrupa Birliği (AB) yaptırım paketi olmadan askıya alması durumunda ise tazminat ödemek zorunda kalacaktı.

Ukrayna savaşının başlamasın ardından Drujba boru hattından Polonya ve Almanya’ya yapılan doğal gaz sevkiyatı ise tamamen durmuştu.