Rusya: "Dnipro bölgesinde petrol rafinerisi imha edildi"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Dnipro bölgesinde petrol rafinerisi imha edildi" dedi.

Ukrayna’nın, Rus kontrolündeki bölgelere taarruzları devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Rus ordusunun bugünkü faaliyetleri sırasında Ukrayna’ya ait bir petrol rafinerisini imha ettiklerini söyleyerek, "Dnipro bölgesinde Oleksiyivka yerleşim biriminin yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı ’Dnipro’ birlikleri için 56 bin ton yakıtın depolandığı petrol rafinerisi imha edildi" dedi.

Ukrayna’nın, "Neptün" isimli gemi savar füzelerinin üretildiği tesislerin de yüksek hassasiyetli stratejik füzelerle vurulduğunu belirten Konaşenkov, "Rus Hava Kuvvetlerini yüksek hassasiyetli stratejik silahlar ile Harkov kentindeki ’Neptün’ gemi savar füzelerinin üretildiği ’Kommunar’ tesislerini vurdu" bilgisini aktardı.

Ukrayna’nın çok yönlü saldırılarını sürdürdüğü ancak Rus ordusunun bu taarruzları püskürterek Ukrayna ordusuna büyük zayiat verdiğini aktaran Konaşenkov, Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağını düşürdüklerini söyleyerek, "Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri’ne ait operasyonel-taktik havacılığı, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29 tipi bir uçağı Ukrayna’nın Mikolaev Bölgesi’nde düşürüldü. Bugüne kadar Ukrayna’ya ait 325 uçak, 162 helikopter, 2 bin 308 insansız hava aracı, 383 hava savunma füze sistemi, 5 bin 967 tank ve zırhlı araç, 874 çok namlulu roketatar, 3 bin 516 obüs ve havan topu, 6 bin 709 özel askeri araç yok edildi" şeklinde konuştu.