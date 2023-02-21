Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Yeni START anlaşmasını askıya alma kararı geri alınabilir "

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması’nın (Yeni START) askıya alındığını söylemesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yeni START anlaşmasını askıya alma kararı geri alınabilir" ifadelerine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ABD ile imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması’nı (Yeni START) askıya aldıklarına duyurmuştu. Putin açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Yeni START’tan çekilme kararlarını gerekçelerini sıralayarak, "Bugün ABD açıkça Rusya’yı ‘stratejik bir yenilgiye’ uğratmaya çalışıyor ve Washington’un körüklediği gerilimler Ukrayna krizinin çok ötesine geçiyor. ABD ve liderliğindeki Batı, ülkemize her düzeyde zarar vermeye çalışıyor. ABD politikasının Rusya’nın ulusal güvenliğini baltalamayı amaçladığını belirtmek için her türlü neden var. Bu anlaşmanın dayandığı ’START’ maddelerinin ilkesiyle çelişiyor. Aslında, START’ın imzalandığı döneme kıyasla şartlardaki radikal değişiklikten bahsediyoruz" denildi.

NATO ve Batılı ülkeler tarafından nükleer araçlarla Rusya’nın güvenliğinin tehlikeye atıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Belirtilen şartların bütününe dayanarak, Rus tarafı, ABD’nin Yeni START’ı maddi olarak ihlal ettiği, yani anlaşmanın amaç ve hedeflerinin uygulanması için temel öneme sahip bir ihlal yaptığı sonucuna varmak zorunda kaldı" ifadeleri kullanıldı.

Rus tarafının anlaşmaya geri dönebileceği aktarılan açıklamada, "START anlaşmasını askıya alma kararı geri alınabilir. Bunu yapmak için, Washington siyasi irade göstermeli, gerilimi genel olarak azaltmak için vicdani çabalar göstermeli ve anlaşmanın tam olarak uygulanabilmesi için şartlar oluşturulmalı ve buna göre uygulanabilirlik kapsamlı bir şekilde sağlanmalıdır" denildi.