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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında yarın İstanbul’da Ukrayna’dan tahıl ihracatı konusunda görüşmeler yapılacağı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında yarın İstanbul’da Ukrayna’dan tahıl ihracatı konusunda görüşmeler yapılacağı belirtildi.

Politika 12.07.2022, 12:30
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında yarın İstanbul’da Ukrayna’dan tahıl ihracatı konusunda görüşmeler yapılacağı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında yarın İstanbul’da Ukrayna’dan tahıl ihracatı konusunda görüşmeler yapılacağı belirtildi.

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