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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: “Nükleer santraller, Ukraynalı milliyetçi grupların nükleer provokasyonuna karşı alındı"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’daki nükleer santrallerin ele geçirilmesine ilişkin, “Nükleer santraller, Ukraynalı milliyetçi grupların nükleer provokasyonuna karşı alındı" dedi.

Politika 09.03.2022, 14:44
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: “Nükleer santraller, Ukraynalı milliyetçi grupların nükleer provokasyonuna karşı alındı"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’daki nükleer santrallerin ele geçirilmesine ilişkin, “Nükleer santraller, Ukraynalı milliyetçi grupların nükleer provokasyonuna karşı alındı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rus askerinin Ukrayna’da bulunmasının gerekçesini açıklayan Sözcü Zaharova, “Bu özel askeri operasyonun amacı, Donetsk ve Luhansk’ın korunması, Ukrayna’nın silahlardan arındırılması, ülkenin milliyetçi gruplardan arındırılması, NATO ve üye ülkelerin Ukrayna’da konuşlanarak Rusya’ya oluşturduğu tehdidin ortadan kaldırılması ve Ukrayna’ya silah gönderilmesi” dedi.

Harekâtın amacına yönelik Kiev yönetimini devirme hedefleri bulunmadığını belirten Zaharova, “Bu görevler arasında ne Ukrayna’yı işgal etmek ne de Ukrayna yönetimini devirmek var. Bu operasyonlar sivil halka yönelik değil” şeklinde konuştu.

“Bir sonraki müzakerelerde daha önemli adımlar atılacağını umuyoruz”

Sözcü Zaharova, Rusya ile Ukrayna arasında süren müzakerelere değinerek, “Pratikte anlaşmalara genelde uyulmuyor. Ukrayna tarafını sivillerin güvenli tahliyesi için mümkün olan her şeyi yapmaya çağırıyoruz. Bir sonraki müzakerelerde daha önemli adımlar atılacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Zaharova ayrıca Rusya’nın Ukrayna yönetimi bağımsız tavır sergileyene kadar operasyonlarını sürdüreceğini belirterek, Ukrayna’nın aynı tutumu sürdürmeyi durdurmasını tavsiye etti. Rus birliklerinin ele geçirdiği Ukrayna’daki nükleer santrallerle ilgili de konuşan Zaharova, “Özel operasyonlar sırasında Rus birlikleri Çernobil ve Zaporijya nükleer santralleri ve buna bağlı olarak toprakları ele geçirdi. Bu adım yalnızca Ukraynalı milliyetçi grupların, terörist grupların ve aynı zamanda bu ülkede bulunan paralı askerlerin olası nükleer provokasyonuna karşı atıldı” dedi.

Rusya’nın ele geçirdiği nükleer santrallerde durumun kontrol altında olduğunu söyleyen Zaharova, “Gelişmiş bir nükleer endüstrinin sahibi olan Rusya, nükleer altyapı için potansiyel risklerin tamamen farkında ve Ukrayna’nın nükleer tesislerinin güvenliğini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor” ifadelerini kullandı.

Sözcü Zaharova, Rusya Savunma Bakanlığı’nın ABD’nin finans desteği ile Ukrayna yönetimi tarafından biyolojik ve kimyasal laboratuvarlarda yasaklı maddeler üretildiğine dair iddiaları hakkında ise, “ABD’nin ilgili ABD özel servislerinin himayesinde uygun askeri biyolojik materyallerin Ukrayna topraklarında geliştirilmesine yönelik iddiaları geçmişte de defalarca dile getirdik. Bu bilgi sadece Ukrayna’da ele geçirilen dokümanlarla değil, Ukrayna ve Washington tarafından da teyit edildi” dedi.

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