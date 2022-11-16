Rusya Dışişleri Bakanlığı: "(Polonya’ya füze düşmesi) Tarafsız soruşturmayla provokasyonun ortaya çıkacağından eminiz"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna sınırındaki Przewodow köyüne düşen füzelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Tarafsız soruşturmayla provokasyonun ortaya çıkacağından eminiz" dedi.

Polonya’nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyüne düşen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan füzelerin Rusya’dan mı yoksa Ukrayna’dan mı ateşlendiğine dair soruşturmalar sürerken, Rusya olayın aydınlatılması için etkin ve tarafsız bir araştırmanın yürütülmesi gerektiğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya topraklarına düşen füzelerin Rus füzesi olduğu yönündeki iddiaları "provokasyon" olarak nitelendirerek, "15 Kasım 2022’de Polonya-Ukrayna sınırına yakın bir yerde 2 füzenin Polonya topraklarına düşmesiyle bağlantılı olarak Rusya Savunma Bakanlığı acil olarak kapsamlı bir açıklama yaptı. Buna rağmen bazı NATO ülkelerinden olaya dair büyük bir kamuoyu tepkisi gözlemliyoruz. Bununla birlikte durumu anlama arzusu taşımayan, Rusya’nın suçlu olabileceğine dair kesinlikle yanlış, asılsız iddiaları yaymak için acele eden medya, yeni bir suçlama dalgasına başladı. Batı’da, Ukrayna çevresinde sistematik bir temelde yürütülen Rus karşıtı kampanyanın bir parçası olarak gerçekleştirilen kasıtlı eylemleri görüyoruz. Aynı zamanda, Kiev rejimi temsilcilerinin Rusya’ya karşı suçlamalarda bulunma hızına da özellikle dikkat çekiyoruz. Kiev’deki yetkililer, Rusya’yı suçlamak için her fırsatı değerlendiriyor. Zelenskiy rejimi patronlarını yıpratmış görünürken, Batı desteğini pekiştirmeye çalışıyor gibi görünüyor" dedi.

Açıklamanın sonunda olayın aydınlatılması için tarafsız soruşturma yürütülmesi gerektiği vurgulanarak, "Tarafsız bir soruşturmanın yürütüleceğine ve bu provokasyonu ortaya çıkaracak sonuçların yayımlanacağına inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.